В Госдуме призвали вернуть прежний пенсионный возраст

По его словам, свои задачи реформа не выполнила. Именно поэтому необходимо вернуться к тому, чтобы "женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет".

Алехин заявил, что отмена реформы решила бы проблему с безработицей в стране. Такие меры, по его мнению, необходимы в рамках текущей экономической ситуации.

Также он высказался о трудоустройстве молодежи. Депутат отметил, что люди в пожилом возрасте "занимают рабочие места", на которые претендуют молодежь.

Ранее законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах РФ направили в кабмин.