«Росводоканал Барнаул» принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства.

Основная часть наших вакансий — это рабочие специальности, что обусловлено спецификой нашей работы. Одна из них — контролер — подходит людям вне зависимости от пола, ею в основном интересовались женщины. Было и несколько офисных специальностей. В общей сложности мы раздали все 200 листовок, в которых указана вся информация, — рассказала директор по персоналу «Росводоканал Барнаул» Елена Кулешова.