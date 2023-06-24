Почти каждый пятый уехавший айтишник вернулся в Россию

Чаще всего IT-специалисты возвращаются из Казахстана и Турции, пишет ТАСС.

Специалисты hh.ru проанализировали список резюме к концу июня 2023 года. Согласно исследованию, около 19% уехавших айтишников вернулись в РФ.

Четверть IT-специалистов приехали из Турции. Около 23% приехали из Казахстана, 17% — из Грузии и Армении, 13% — из Сербии.

Также россияне активно возвращаются из Узбекистана, Кипра, Таиланда и Белоруссии. Кроме того, нередко приезжают из Черногории и Киргизии.

Ранее эксперт объяснил, почему уехавших айтишников не надо возвращать в Россию. По его словам, многие итак возвращаются на родину.