Минтруд прокомментировал введение шестидневной рабочей недели

Глава ведомства Антон Котяков сказал, что ТК РФ позволяет гибко формировать рабочий график. По соглашению сторон можно совмещать очный и дистанционный формат работы.

Кроме того, работодатель сейчас может в индивидуальном порядке регулировать рабочее время сотрудника с соответствующей оплатой.

Министр сказал, что сейчас необходимо делать акцент на персональном диалоге работодателя и сотрудника, а не на введении дополнительного рабочего дня.

Напомним, что предложение о введении шестидневки выдвинула ассоциация предпринимателей "Аванти". По их словам, это могло бы укрепить экономику страны.

Ранее Алтайский Диагностический центр перевели на шестидневку. Руководство решило увеличить число плановых приемов.