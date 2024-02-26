Новый магазин сети «4Колеса» открывается в Барнауле

29 февраля 2024 года в Барнауле, по адресу: Проспект Космонавтов 10, открывается новый розничный магазин сети «4Колеса». Многие автомобилисты города уже положительно отреагировали на такую новость, поскольку компания занимается реализацией шин уже более 10 лет. За это время многие клиенты стали постоянными, и вопрос: «где купить хорошие зимние или летние шины в Барнауле ?» перестал быть сложным или проблемным.

Почему «4Колеса»?

За прошедшие года специалисты компании накопили огромный опыт. Приобретая шины здесь, вы получаете:

возможность выбора подходящих покрышек практически для любого вида транспорта (летние, зимние и всесезонные модели);

доступные цены (обеспечивает отлаженная система логистики + многолетнее прямое сотрудничество с иностранными брендами);

высокое качество шин. Компания «4Колеса» осуществляет поставки продукции исключительно от проверенных и надежных китайских брендов. В ассортименте представлен и масс-маркет, и премиум-сегмент;

удобный и быстрый подбор по нужным клиенту параметрам (при необходимости можно воспользоваться профессиональной помощью специалистов);

широкий спектр дополнительных услуг.

Быстрая доставка шин осуществляется не только по региону, но и в другие части страны. При необходимости приобрести шины можно в кредит.

Как сменить шины без лишних трат?

Новый розничный магазин сети «4Колеса» в Барнауле это не просто место, где можно приобрести хорошие китайские шины (например, популярного у жителей региона бренда Sailun*) — здесь можно воспользоваться целым рядом дополнительных услуг. К ним относится, прежде всего, качественный шиномонтаж приобретенных покрышек.

Для удобства клиентов можно воспользоваться любыми способами оплаты. Льготным категориям и постоянным клиентам предоставляются дополнительные скидки. Также в компании «4Колеса» регулярно проводятся акции (подарки, бонусы, спецпредложения и т.д.). А если вы хотите порадовать близкого человека, вы можете смело купить подарочный сертификат сети на любую подходящую сумму.

*Сейлан.

Общество с ограниченной ответственностью «БАСТЕТ-АВТО»

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