Новый магазин сети «4Колеса» открывается в Барнауле

Почему «4Колеса»?
За прошедшие года специалисты компании накопили огромный опыт. Приобретая шины здесь, вы получаете:
- возможность выбора подходящих покрышек практически для любого вида транспорта (летние, зимние и всесезонные модели);
- доступные цены (обеспечивает отлаженная система логистики + многолетнее прямое сотрудничество с иностранными брендами);
- высокое качество шин. Компания «4Колеса» осуществляет поставки продукции исключительно от проверенных и надежных китайских брендов. В ассортименте представлен и масс-маркет, и премиум-сегмент;
- удобный и быстрый подбор по нужным клиенту параметрам (при необходимости можно воспользоваться профессиональной помощью специалистов);
- широкий спектр дополнительных услуг.
Быстрая доставка шин осуществляется не только по региону, но и в другие части страны. При необходимости приобрести шины можно в кредит.
Как сменить шины без лишних трат?
Новый розничный магазин сети «4Колеса» в Барнауле это не просто место, где можно приобрести хорошие китайские шины (например, популярного у жителей региона бренда Sailun*) — здесь можно воспользоваться целым рядом дополнительных услуг. К ним относится, прежде всего, качественный шиномонтаж приобретенных покрышек.
Для удобства клиентов можно воспользоваться любыми способами оплаты. Льготным категориям и постоянным клиентам предоставляются дополнительные скидки. Также в компании «4Колеса» регулярно проводятся акции (подарки, бонусы, спецпредложения и т.д.). А если вы хотите порадовать близкого человека, вы можете смело купить подарочный сертификат сети на любую подходящую сумму.
*Сейлан.
Общество с ограниченной ответственностью «БАСТЕТ-АВТО»
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