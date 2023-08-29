Засекреченные похороны, позиция Смольного: до сих пор непонятно, на каком именно кладбище и когда простятся с Евгением Пригожиным

По последним данным, в Смольном Санкт-Петербурга сообщили — все связанное с похоронами Евгения Пригожина засекретили, указывает "Фонтанка".

Ранее сообщалось, что главу ЧВК похоронят на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Во всяком случае, на это указывало "движение" силовых структур на территории погоста. Накануне там установили рамки. Везде полицейские.

Горожане — которые приехали 29 августа навестить могилы родственников — возмущены. они якобы не могут пройти на территорию кладбища. А стоящий охранник на входе сказал, что туда можно будет пройти лишь после 14:00 мск.

Начали возмущаться жены бойцов ЧВК "Вагнер" — что о похоронах не сообщают открыто, а многие хотят попрощаться с Пригожиным и Уткиным. Не все из них верят в гибель командиров, пишет 74.ru.

"Правительство обязано дать проститься с Евгением Пригожиным. Он столько сделал, если он действительно погиб", — уверены женщины.

Звание Героя России Пригожин получил в июне 2022 года, он также Герой ДНР и ЛНР.

Мытый асфальт

Между тем асфальт на Серафимовском кладбище тщательно помыли, а полицейские проверили "каждую канаву". Утренняя пробка к кладбищу рассосалась. Транспортного коллапса не наблюдается.

Погост Северный

Между тем на другом кладбище Санкт-Петербурга — Северном — началось оживление. Туда на внедорожнике Mercedes приехала Елены Можар, предположительный директор одной из фирм, которые относят к Евгению Пригожину и кормят армию России.

Там тоже появились полицейские наряды. Группа скорбящих на Северном кладбище Петербурга постепенно растет.

Дата

Между тем в сети публикуют сообщения, что похороны останков руководителей ЧВК "Вагнер" пройдут 30 августа. Евгения Пригожина будут отпевать в храме. А 29 августа состоятся похороны Дмитрия Уткина (командир ЧВК) и Валерия Чекалова (замглавы ЧВК).

Между тем бойца из охраны Пригожина похоронят в Алтайском крае. Александра Тотмина похоронят на родине в Алтайском крае. По данным источника, его останки обещали передать родственникам 30-31 августа. Следователь вызывал родителей бойца на опознание в Санкт-Петербург и там же обещал отдать личные вещи.

Что произошло

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

О причинах произошедшей авиакатастрофы пока не сообщается — идет расследование.