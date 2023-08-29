29 августа
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Жизнь

Бойца из охраны Пригожина похоронят в Алтайском крае

Бойца ЧВК "Вагнер", состоявшего в охране Евгения Пригожина, Александра Тотмина похоронят в Алтайском крае. Об этом сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Александр Тотмин
Александр Тотмин
vk.com/a.totmin

Александра Тотмина похоронят на родине в Алтайском крае. По данным источника, его останки обещали передать родственникам 30-31 августа. Следователь вызывал родителей бойца на опознание в Санкт-Петербург и там же обещал отдать личные вещи.

Остальных шесть из семьи погибших, включая основателей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, похоронят в Санкт-Петербурге.

Биография

Александр Тотмин родился 12 сентября 1995 года в селе Алтайское, сообщает группа "За изобилие. Алтайский район". С детства он увлекался боксом, занимался у тренера Алтайской спортивной школы Андрея Помазкова.

Во времена срочной службы Тотмин подписал контракт и ушел служить в спецназ. Там он провел три года, после чего уволился и попал в частную военную компанию «Вагнер». На службе Александр получил позывной Тот.

Сослуживец мужчины в разговоре с «КП-Барнаул» вспоминает об Александре, как о хорошем и добром человеке:

"Да, знал его, жаль, что он оказался там. Хороший, добрый парень, воевали вместе пару раз. В последний раз общались с ним в марте. Он «универсал», был в охране Евгения Пригожина".

Напоминаем, что вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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