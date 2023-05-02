2 мая
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Жизнь

Загадочные и длительные радиосигналы получили от красного карлика

Получен загадочный сигнал с планеты в окрестностях Солнечной системы.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Ученые установили — это красный карлик.

Ее назвали YZ Кита b, пишет LIFE.

Полученные радиосигналы не хаотичны — их характер регулярно меняется. Сигналы получили во время двух сеансов.

Каждый сеанс шел по несколько часов. Наиболее эффектный радиовсплеск был во время второго.

У ученых есть умозаключения версий по поводу этих радиосигналов. Одна из версий — радиосигналы появляются во время полярных сияний.

Между тем ученые разгадали радиосигнал, полученный от звезды Проксима Центавра. Сигнал, получивший наименование BLC1, не был связан с какими-либо известными астрофизическими объектами или узнаваемыми земными помехами.

Загадочные сигналы из глубин космоса — быстрые импульсы очень узкого диапазона и длительностью ровно 5 миллисекунд, но с колоссальной мощностью, эквивалентной энергии, которую Солнце излучает за десятки тысяч лет.

Космос.
Космос.
unsplash.com

Радиосигнал повторяется в 16-дневном цикле: активность первые четыре дня, затем 12 суток тишины. Астрофизики допустили, что подобные импульсы — продукт технологической деятельности высокоразвитой внеземной цивилизации.

Например, их может создавать корабль, который мгновенно перемещается на огромные расстояния.

Ранее стало известно происхождение «инопланетных» кругов в Барнауле.

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