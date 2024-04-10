Волочкова улетит на Мальдивы вместе с доном Мигелем, который подарил ей коня

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, с кем в этом году отправится на Мальдивы, сообщает «СтарХит» .

В этом году балерина уедет на отдых 1 мая. Там знаменитость планирует проводить время вместе с иностранцем по имени дон Мигель, который родом из Чили, указывает Газета.Ru.

По словам Волочковой, это любовь 15-летней давности. Он подарил балерине свадебное платье, рассказала балерина. Дон Мигель подарил ей также коня шоколадного цвета. Однако Волочкова его не забрала.

Ранее шоумен предложил завидной невесте Волочковой выйти за него замуж и подарил россыпь бриллиантов. Экс-участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко признался, что предложил Анастасии Волочковой выйти за него замуж.

Он встал на одно колено перед «королевой шпагатов» и подарил ей серьги с бриллиантами за 600 тыс. рублей. И сделал предложение. А также пригласил диву на свидание.

Но артистка приняла от него только предложение встретиться вновь на свидании.

Шоумен также заметил, что Волочкова предупредила жениха, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.

Между тем ранимый Джигурда перестал общаться с Волочковой из-за ее нецензурной брани.

Разрыв произошел еще в октябре прошлого года.

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