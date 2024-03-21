Шоумен предложил завидной невесте Волочковой выйти за него замуж и подарил россыпь бриллиантов

Шоумен и экс-участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко признался, что предложил Анастасии Волочковой выйти за него замуж, пишет kp.ru .

Он встал на одно колено перед «королевой шпагатов» и подарил ей серьги с бриллиантами за 600 тыс. рублей. И сделал предложение. А также пригласил диву на свидание.

Но артистка приняла от него только предложение встретиться вновь на свидании, рассказал шоумен позднее, указывает Газета.Ru. Он пойдет с Волочковой на ужин в ресторане 30 марта.

Шоумен также заметил, что Волочкова предупредила жениха, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.

Между тем ранимый Джигурда перестал общаться с Волочковой из-за ее нецензурной брани.

Разрыв произошел еще в октябре прошлого года.

По словам Джигурды, причиной разрыва отношений стало большое количество мата и оскорблений, которые ему прислала Волочкова. Также в аэропорту Волочкова обматерила журналиста по полной программе.

Репортеры встретили ее сразу после прилета с отдыха на Мальдивах — артистка появилась в окружении охранников. Они светили фонарями в лица журналистов.

По данным издания, «богиня Джигурды» еле выговаривала слова.

Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России».

Когда репортер поинтересовался у Волочковой, выпивала ли она в самолете, балерина обматерила и послала его. А потом взяла охранника под руку и покинула помещение.

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