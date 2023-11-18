19 ноября
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Жизнь

Водителя трамвая из Барнаула наградили нагрудным знаком отличия первой степени

Татьяну Васенину наградили нагрудным знаком отличия первой степени, передает "Катунь 24".

Стал известен лучший водитель трамвая в Барнауле
Стал известен лучший водитель трамвая в Барнауле
Мэрия Барнаула

Татьяна в профессии уже 24 года. С детства она мечтала стать водителем.

Из трудностей отмечает, что автомобили не всегда уступают дорогу.

Напомним, что первые трамваи в Барнауле вышли на линию в 1948 году.

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