10 апреля
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Жизнь

В России возобновят фестиваль «Нашествие» спустя четыре года

Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в России впервые с 2019 года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Рок-концерт
Рок-концерт
unsplash.com

Рок-фестиваль пройдет 4, 5 и 6 августа в новом месте — в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Ранее «Нашествие» традиционно проходило в селе Завидово Тверской области.

Организаторы отмечают, что формат мероприятия останется прежним. На фестивале зрителей ожидают выступления музыкальных групп, театра и кино, а также историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности.

Фестиваль не проходил с 2019 года. В 2020 и 2021 годах концерты отменяли из-за пандемии. В 2022 году организаторы решили перенести фестиваль на еще один год.

Все билеты, приобретенные с 11 ноября 2019 года по 30 июня 2021-го, остаются действительными.

Ранее в сибирском городе концерт рэпера Басты перенесли на полгода.

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