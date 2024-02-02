5 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Госдуме предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в России могут сделать новый механизм скидок для малоимущих граждан. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Бессараб рассказала, что в России могут разрешить регионам снижать стоимость имущественного и земельного налогов для тех торговых сетей, которые готовы сделать скидку малоимущим гражданам.

При этом в Госдуме не раз предлагали рассмотреть вопрос о введении социальных скидочных карт. По таким картам многодетные семьи смогли бы получать скидки в некоторых торговых сетях.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы предложила выдавать жилье многодетным семьям - но только за пятого ребенка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость