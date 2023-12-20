21 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В годовщину "конца света" на россиян обрушится мощная и затяжная магнитная буря. И при чем тут индейцы

Существует прогноз — уже 21 декабря на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря в 5 баллов, это равно силе K-Index 5. Буря сойдет на нет только 23 декабря.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

По прогнозам, это будет последний геомагнитный удар в этом году.

Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

  • не употреблять спиртное,
  • пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

Новогодняя ночь

Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Гаджеты и связь

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

О конце света

На основе своих наблюдений за небом индейцы Майя составили календарь. Майя предсказывали наступление апокалипсиса.

Согласно этому календарю, человечество переживает пять эпох. В среднем первые четыре эпохи продлились около 4 тыс. лет, последняя эпоха "Пятого Солнца" закончилась 21 декабря 2012 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость