Как оказалось, мама трехлетнего малыша ушла утром в больницу, пока трехлетний сын еще спал. Она попросила за ним приглядеть старшего брата.
Мальчик проснулся первее брата и решил пойти на поиски мамы.
Жители Бийска заметили его на ул. Социалистическая, 38. Очевидцы увидели, что ребенок без одежды и утеплили его.
В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.
Ранее сообщалось, что сибирячка просит службу опеки забрать четырехлетнего сына у ее сестры.
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