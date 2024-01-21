23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Бийске мужчина напал на продавца с электрошокером из-за спиртного

Бийчанину не хватило денег на выпивку и он решил расправиться с продавцом с помощью электрошокера.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0.

Региональная прокуратура сообщает, что мужчина решил приобрести в магазине спиртные напитки, уже на кассе выяснилось, что у него не хватает денег.

Для начала житель Бийска хотел украсть свою покупку, но продавец ему так просто ее не отдал. Тогда обвиняемый применил электрошокер, кассир упал на пол, а преступник скрылся с места преступления.

Это не первая кража преступника, он также замечен в хищении чужого имущества: детских колясок, снегоката, частей велосипеда.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что гурман из Барнаула украл из супермаркета 12 видов сыра.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость