В Барнауле приняли новые автобусы

Автобусы были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в целях организации муниципальных маршрутов общественного транспорта.

В настоящее время автобусы уже переданы на баланс города. В том числе завершается брендирование транспорта в тематике национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В администрации Барнаула также сообщили, что автобусы находятся на стадии передачи их в собственность в МУП «Горэлектротранс». Помимо этого, комитет по дорожному хозяйству и транспорту проводит новый аукцион на автобусы для маршрутов №1 и №10. Новые автобусы рассчитаны именно на них.

А вот кадровый резерв для новых автобусов и маршрутов №1 и №10 уже сформирован, начало их работы запланировано на конец апреля.

По поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко от региона была направлена заявка на предоставление казначейского кредита в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем финансирования на приобретение общественного транспорта составил 800 млн рублей. На эти средства уже были закуплены 65 новых автобусов в регион. Барнаулу от общего числа направлен 41 автобус, их общая стоимость составляет порядка 685 млн рублей.

Не оставили без внимания и маленькие города и районы края. Для них закупили 24 автобуса для реализации на муниципальных маршрутах. Это 5 автобусов среднего класса и 19 – малого. В начале года они были переданы в Алейск, Заринск, Славгород, Локтевский, Каменский и Змеиногорский районы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перевозчик лишился права обслуживать маршрут №6.

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