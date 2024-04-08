Едва не доходит до драк. Алтайских садоводов вновь могут оставить без отдельных автобусов

В 2023 году часть бийских садоводов остались без отдельных автобусов. Дачникам с граблями и ведрами наперевес пришлось втискиваться в транспорт, который возит людей из сел в город и обратно. Такое соседство, конечно, никому не пришлось по душе. Не говоря уже о проблемах с использованием льгот. В этом году ситуация грозит повториться.

Назрела давно

Проблема назрела еще в 2022 году: бийские автоперевозчики впервые проигнорировали объявленные администрацией торги под предлогом нерентабельности. Тогда ситуацию кое-как взяли под контроль – автобусы все же предоставили. Хотя и не всем: маршрут № 134 «Вокзал — Полеводка», можно сказать, канул в лету.

В 2023 году еще часть тендеров по выбору перевозчиков все-таки сорвалась. Без автобусов остались маршруты № 105 «Вокзал - садоводство «Домостроитель», №107 «Вокзал - садоводство «Катунские зори», №133 «Вокзал - садоводство «Березка» и №135 «Вокзал - садоводство «Шубенка».

Автобус. unsplash.com

Причиной послужила жалоба одного из перевозчиков в федеральную антимонопольную службу. Дело оказалось в статусе части маршрутов: они проходили через территорию нескольких муниципалитетов. Соответственно, должны были считаться не городскими, а межмуниципальными. А их организацией должны были заниматься не бийские власти, а алтайский Минтранс.

В итоге тендеры приостановили и не запустили вновь. «Исторически сложилось, что маршруты, которые назывались городскими, выходили за пределы одного муниципалитета. Сложная ситуация потребовала несколько лет наведения порядка», — объяснял тогда министр транспорта Антон Воронов «Бийскому рабочему».

Пропали льготы

Совсем без транспорта садоводы, конечно, не остались. Дачникам предложили пересесть на сельские автобусы, которые повторяют садоводческие маршруты. Но ни земледельцы, ни постоянные пассажиры таких автобусов не оценили решение.

Остановка. unsplash.com

Во-первых, на городском транспорте действовали льготы, которые пропали на межмуниципальных маршрутах. Пенсионерам попытались создать альтернативу: управление по работе с населением ввело новые транспортные карты, которые необходимо пополнить на 550 рублей (сумма льготного проезда по городу). Садовод может проездить всю эту сумму, а уже остальные поездки сверх нее должны компенсироваться. К слову, стоимость проезда зависит от удаленности остановки от города и варьируется от 40 до 80 рублей.

Но и здесь есть свои условия: максимум можно совершить только 40 поездок, больше – за свой счет. Претендовать на льготу могут только женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также граждане, которым уже назначена пенсия.

Главная странность – на конечной станции «Автовокзал» карты не действуют. Купить билет по ней можно на любой другой остановке. По какой причине – неизвестно.

Одни — в чистом, другие — с граблями

Второе неудобство – это, конечно, места в автобусах. Садоводство не выходит из моды, по-прежнему большое количество пенсионеров с баулами собираются ранними утрами на остановках, чтобы уехать на огород, а вечером вернуться с урожаем.

Сад. Земля. unsplash.com

Для пожилых людей сад – это давно не способ прокормить себя, сделать вкусные запасы на зиму или заработать. По большей части это – социализация и способ держать себя в форме. Бабушки хвалят платья и шляпки друг друга, делятся новостями о внуках, секретничают о рассадах и семенах и сетуют на очереди в больницах. На огородах – работают и наслаждаются своим хобби.

Теперь же ожидание превратилось в напряжение. Автобусы приходят уже заполненные, в салонах – работники из сел или такие же пенсионерки. В итоге одни – в чистой одежде, другие – с граблями и ведрами. И каждому не хочется стоять зажатым между креслами и толпой. Но выбора особо нет. По словам председательницы одного из садовых товариществ Елены Шарабориной, порой дело едва не доходит до драк.

Возить неприбыльно

5 апреля стало известно, что сельские автобусы снова будут попутно подвозить садоводов, например, маршрут 106А до Новой Чемровки. Выделят ли дачникам отдельный транспорт – все еще неясно.

Елена Шараборина считает, что садоводов и в этом году оставят без собственных автобусов. В управлении по работе с населением ей ответили, что думать о них пока рано – якобы до начала сезона еще далеко.

Автобус. unsplash.com

Да и перевозчики не горят желанием брать на себя ответственность за садоводческие направления – неприбыльно. Раньше такие маршруты давали в дополнение компаниям, которые разобрали выгодные направления – в качестве социального обязательства. В ответ город субсидировал часть затрат. Однако с введением электронных карт стало проще подсчитать пассажиропоток, и денег стали выделять меньше – по количеству людей.

К тому же, для бизнеса выгоднее, когда пассажиры часто меняются. До садов же обычно едут с конечной до конечной. Учитывая, что все перевозчики – частники, быть этим довольными они не могут.

«Когда организацией автобусов занимался Бийск – никаких нареканий не было. Сейчас у тех, чьи сады находятся в пределах города, претензий нет: транспорта много, на лето вводят дополнительный, есть льготы. У нас же садоводство находится в двух км от Бийска – и из-за такого расстояния весь переполох», – говорит председательница.

Сад. Перчатки. Огород. unsplash.com

Большой вопрос остается и к использованию льгот.

«Те, кто ездит пару раз в неделю, фактически никак не могут воспользоваться льготами. Они все равно должны платить 550 рублей в месяц. Ветераны труда или нет – без разницы, платите, сколько требуют. Так еще и на автовокзале билет купить нельзя. Почему мы, независимое товарищество, подчиняемся законам, а перевозчики и автовокзал не могут относиться с ветеранам так, как к ним относятся везде, и соблюдать их права?» — сетует Елена Шараборина.

Altapress.ru направил запрос в министерство транспорта, чтобы выяснить, почему же все-таки у части садоводов не было отдельных автобусов в прошлом году и будут ли они в этом.

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