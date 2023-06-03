4 июня
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Жизнь

В Алтайском крае почти закончили укреплять берег реки Чумыш

Строители подошли к финальному этапу укрепления правого берега реки Чумыш у села Новотроицк Тальменского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Укрепление берега Чумыш
Укрепление берега Чумыш
Минприроды Алтайского края

Необходимость в укреплении берега возникла, когда у села Новотроицк он начал разрушаться. Берег размыло из-за природных условий. Это ставило под угрозу жилые дома, здания села, линии электропередач, водопровод и проходящую рядом дорогу.

Правительство региона выделило на строительство берегозащитного сооружения 111,6 млн рублей.

"На текущий момент осталось завершить работы по укладке геотекстиля (20% от общего объема) и устройству каменной наброски (20% от общего объема). Всего осталось уложить 4,5 тыс. куб. м камня", - сообщают в ведомстве.

Полностью укрепление берега завершат до конца третьего квартала 2023 года. Тогда же его введут в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что специалисты подготавливают барнаульские водоемы к началу купального сезона.

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