15 апреля проходит народный праздник Тит Ледолом и церковный день памяти святого иеромонаха Тита Чудотворца.

Традиции Тита Ледолома

На Руси в этот день было принято петь, танцевать, играть и веселиться. Считалось, что тогда желания исполнятся, а проблем больше не будет.

Торговцы должны были половину заработанных денег отнести в церковь или пожертвовать бедным.

Дома хозяйки вытряхивали все подушки и одеяла и стелили свежее постельное белье. Они верили, что так удастся избавиться от бессонницы.

Крестьяне старались отгонять ворон от дома. Согласно поверьям, над каким жильем птица раскричится, там скоро будет голод.

Постель. Отдых. Выходной. СС0

Что нельзя делать 15 апреля

Ложиться спать на несвежем постельном белье. В противном случае оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни.

Думать о плохом — к несчастьям.

Кормить ворон — эти птицы могут привлечь в дом беды.

Продавцам в этот день нельзя отдыхать — к потере прибыли.

Теплое закатное небо и снежная туча. Михаил Хаустов

Народные приметы Тита Ледолома

Вороны играют в небе — к солнечному и теплому дню.

Голуби воркуют — к потеплению.

Сильное половодье в этот день указывает на богатый урожай.

Тянущийся к югу клин журавлей предвещает неурожайный год.

Птицы в небе кружат — к непогоде.

Вьющиеся в небе грачи указывают на дождь в ближайшие дни.

Самое важное - в нашем Telegram-канале