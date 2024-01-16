18 января
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Жизнь

«Голую» вечеринку с оргиями разоблачил Союз отцов в Сибири. Подробности

В новосибирском клубе хотят устроить «голую» вечеринку.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
CC0

Об этом сообщал глава Союза отцов, Сергей Майоров, на своей странице в соцсети.

Название клуба не указывается, но известна дата — 10 февраля.

Майоров ссылается на утверждения организаторов. Якобы они обеспечат "погружение в мир новейших биоинженерных разработок и открытие новых эмоций на клеточном уровне" для участников.

А глава Союза отцов описывает предстоящую вечеринку, как "массовую оргию в сатанинских костюмах с рогами на голове", указывает nsk.bfm.ru.

Некоторые комментаторы поинтересовались под постом Сергея — не взломали ли его аккаунт. Кто-то предположил, что это хорошая антиреклама скандальной вечеринке Ивлеевой.

"Академгородок давно славится злачными местами — то химиками, то сектами, теперь и до сатанинских оргий дожили", — резюмировала одна из участников диспута.

Между тем в Новосибирске концерт Лолиты отменили из-за жалоб Союза отцов. Это случилось после участия на вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Глава Союза отцов Сергей Майоров говорил, что «выступлений подобных персонажей быть не должно». Видимо, предложение повлияло на решение организаторов. И Лолита в Новосибирск 2 апреля не приедет.

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