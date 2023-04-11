Новый сезон шоу «Фактор страха. Испытание Тайгой», который снимали в Республике Алтай, выйдет 24 апреля в эфире СТС. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

В новой версии шоу звезды проходят испытания в парах в Республике Алтай. СТС называет ее самым живописных регионом страны.

В каждом из восьми выпусков герои проверяют себя на прочность, борясь со стихией. Им приходится столкнуться с неприступными горами, крутыми речными порогами, опасными рельефа и невероятными ландшафтами.

Денежный приз составляет 300 тыс. рублей. По информации СТС, выигрыш пойдет в один из благотворительных фондов.

В шоу участвовали Дава, Владимир Маркони, Егор Шип, Аня Покров, Карина Кросс, Алексей Столяров, Мария Погребняк и другие звезды, блогеры и актеры.

Ведущий нового сезона — Алексей Чадов.

Сезон выйдет 24 апреля в 20:00.