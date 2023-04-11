Создатели «Чебурашки» работают над продолжением фильма

Поскольку фильм неожиданно побил все рекорды проката, сомнений в необходимости второй части у создателей нет. Артист объявил об этом перед показом в Геническе Херсонской области.

Актер отметил, что никаких деталей будущей картины он рассказать не может, поскольку фильм находится в процессе создания. О точной дате выхода речи пока не идет.

«Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января и стал самой кассовой лентой за всю историю отечественного проката. Ранее это место занимал «Холоп» Клима Шипенко (2019), а перед ним — «Аватар» Джеймса Кэмерона (2009).

Ранее российский депутат увидел в фильме «Чебурашка» чудовищную диверсию.