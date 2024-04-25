Общегородской субботник в Барнауле пройдет 26 апреля, вопрос его проведения обсудили на совещании в администрации города, сообщает «Барнаул».

В Барнауле и пригороде 26 апреля будет проводится очистка улиц от мусора, объявлений и веток, вывоз свалок мусора. Участники будут очищать дорожные ограждения и электроопоры, наводить порядок у памятников и мемориалов города.

Всего в субботнике планируется задействовать порядка 35 тыс. людей, в их число также входят сотрудники организаций, общественники, волонтеры, активные жители города, депутаты Барнаульской городской Думы и более 850 муниципальных служащих. Также планируется использование более 120 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Книжный субботник.

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