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Жизнь

Сексолог назвала главные плюсы утреннего секса

Преимущества утреннего секса назвала сексолог Марла Рене Стюарт изданию Men's Health.

Секс продлевает жизнь.
Секс продлевает жизнь.
pixabay.com.

Специалист заявила, что секс — это очень хорошее начало дня, а особенно выходного.

В процессе полового акта в кровь поступает большая доза эндорфинов. Эти гормоны, как правило, повышают настроение и расслабляют организм.

Также во время сексе повышается уровень окситоцина. Этот гормон помогает бороться со стрессом и укрепляет привязанность к партнеру.

Сексолог считает, что в некоторых случаях секс по утром способен предотвратить депрессию. Многие мужчины предпочитают секс по утрам, потому что после пробуждения уровень тестостерона выше и ощущения от процесса намного интенсивнее.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о малоизвестном риске, который связан с сексом.

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