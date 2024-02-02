Шум из секс-клуба помешал спать ребенку

Жительница Великобритании пожаловалась на сильный шум из секс-клуба, который не дает спать ее ребенку. Об этом пишет Lenta.ru.

Женщина рассказала, что шум не утихает даже поздней ночью. При этом ее дочка не может уснуть из-за постоянного стука.

Городской совет не закрыл клуб, так как внутри заведения установлен ограничитель шума. Если музыка слишком громкая, то она автоматически отключается.

Вторая проблема состояла в том, что клуб не зарегистрирован в качестве сексуального развлекательного заведения.

Члены совета заявили, что в данном случае это не требуется, так как клубы для свингеров не лицензируются.

Ранее сообщалось, что женщина рассказала, от чего нужно отказаться, чтобы достигать яркого удовольствия в постели.

По словам американки, она также стала более требовательна к партнерам.

Самое важное - в нашем Telegram-канале