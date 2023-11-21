Самая обаятельная и привлекательная: названа группа крови, носители которой обладают природной красотой

От группы крови человека зависит не только его характер, но и красота, считает группа ученых.

Так, люди с первой группой крови обладают повышенной сексуальностью и являются настоящим магнитом для представителей противоположного пола.

Обладатели второй группы крови умеют проявлять сострадание. При третьей группе крови развиты нежность и чувствительность. А среди носителей четвертой группы крови больше всего романтиков, указывает gorodkirov.ru.

Черты характера

Ранее сообщалось, что по группе крови можно узнать, какие черты характера и способности заложены с рождения. Так, обладатели I группы крови отличаются выносливостью, трудоспособностью и энергичностью. Они ставят себе цели и движутся к ним. Такие люди амбициозны, но суетливы. И часто ревнуют. Группа считается самой древней на Земле.

Людей со II группой крови отличают спокойствие, аккуратность и трудолюбие. Они неконфликтны и могут многое вытерпеть. Причем ряд генетиков утверждает — эта группа крови пришла на Землю из космоса.

Носители III группы крови любят свободу и независимость. Чужое мнение не настолько важно. При этом способны сопереживать и сочувствовать беде окружающих.

С представителями IV группы крови легче всего ужиться и подружиться. Такие люди честны и тактичны. И не выносят лжи и лицемерия. Но нерешительны и могут очень низко себя оценивать. Однако у них невероятно развита интуиция.