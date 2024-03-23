Руководители религиозных конфессий в Алтайском крае выразили соболезнования в связи с терактом

Руководители религиозных организаций в Алтайском крае выразили соболезнования в связи с терактом в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

"Молюсь Господу Иисусу Христу о тех, кто безвинно погиб от рук преступников, за тех, кто получил ранения, кто в эти сложные часы исполняет свой профессиональный долг по ликвидации последствий теракта, кто молитвой и реальным делом свидетельствует миру о нашем добросердечии, сострадании и сплоченности против сил зла... Милостивый Бог да укрепит силы тех, тех, кто борется со злом, и тех, кого коснулось это страшное горе, ниспошлет мир и утешение в сердца людей!», — с такими словами соболезнования обратился митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий..

"Убийство перед Аллахом является тяжелейшим грехом, и я твердо уверен, что подобные злодеяния не останутся безнаказанными как в этом мире, так и в ином... Духовное управление мусульман Алтайского края, все имамы-хатыбы, верующие мусульмане от всего сердца осуждают этот отвратительный теракт, глубоко скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких, молятся об исцелении пострадавших. В эти дни Священного месяца Рамазан мы молимся о наступлении мира и согласия, и да пошлет Всевышний всем душевных и физических сил пережить эту трагедию!» — говорит в своем соболезновании главный имам, председатель Духовного управления мусульман Алтайского края Фахим-хазрат Ахметгалиев".

Ранее панихиды по жертвам теракта в Подмосковье пройдут в Алтайском крае. Это произошло у часовни во имя святой Татианы около главного корпуса АлтГТУ.

Барнаульцы принесли сюда цветы. Некоторые отправились на станцию переливания крови, чтобы стать донором для пострадавших.

Между тем число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек — террористов и их пособников.

Причины гибели людей — огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

В ведомстве не исключают, что число жертв еще возрастет.

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Началась паника.

Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались выбить стекла и выбраться наружу.

Четверо мужчин в камуфляже без масок в упор расстреливали зрителей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале