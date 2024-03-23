Официально: число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек (обновлено)

Число погибших при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек, сообщил Следственный комитет.

Причины гибели людей — огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, указывает РБК.

В ведомстве не исключают, что число жертв еще возрастет.

Обновлено в 13:08 мск

По последним данным, погибли 115 человек.

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Началась паника.

Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались выбить стекла и выбраться наружу.

Четверо мужчин в камуфляже без масок в упор расстреливали зрителей.

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