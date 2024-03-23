Официально: число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек (обновлено)

Причины гибели людей — огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, указывает РБК.
В ведомстве не исключают, что число жертв еще возрастет.
Обновлено в 13:08 мск
По последним данным, погибли 115 человек.
Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
Началась паника.
Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались выбить стекла и выбраться наружу.
Четверо мужчин в камуфляже без масок в упор расстреливали зрителей.
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