5 хитростей выращивания рассады томатов

Нет огорода, где бы не росли томаты! Вроде все умеют выращивать рассаду томатов, но почему же у кого-то она вырастает крепкой и даёт отличный урожай, а у кого-то - нет? Ответ прост: существуют неочевидные тонкости, которые нужно знать!

1. Объём грунта

Кажется, если высадить семена сразу в большой объём грунта, чтобы потом растишки не пересаживать, то рассада будет расти лучше: корневой системе просторно и стресса от пересадки можно избежать... Но на практике получается наоборот: рассада, которая росла в идеальных условиях, после высадки показывает худшие результаты, чем та, которая росла в "спартанских" (но не плохих!) условиях.

В маленьком объёме грунта корни растут, потом сталкиваются с ограничением (когда объём рассадной ёмкости освоен), переживают пересадку в больший объём, испытывая стресс. И так несколько раз по мере роста рассады. В итоге томат привыкает мобилизовываться, переживать стрессовые условия, он всегда "в тонусе", растет выносливым, а значит, хорошо покажет себя в период плодоношения.



Совет: урожайность будет выше, если рассаду высаживать в общий ящик, кассеты или 50-граммовые пластиковые стаканчики, а потом пересаживать в больший объём по мере роста. Посейте семена в минимальный объём грунта, потом распикируйте в ёмкости по 200-300 г, затем ещё раз. Минимальный объём грунта для взрослой рассады - 1 л.

2. Изменение дневной и ночной температуры

В природе ночью холоднее, чем днём, и это очень нравится томатам. В квартире создать такие условия сложно. Если у вас есть возможность регулирования батарей отопления, на ночь температуру лучше снижать. Оптимальная температура днём - 20-24 градуса, ночью - 15-18 градусов.



Совет: если возможности регулировать температуру батарей отопления нет, на ночь их можно завесить мокрыми махровыми полотенцами - влажность в помещении будет выше.

3. Смыкание листьев

Рассада будет вытягиваться и тогда, когда посадка очень плотная. Как только сомкнутся листочки отдельных растений, рассада стремительно пускается в рост, стараясь избежать затенения от более резвых соседей.

Рассада. freepik.com/Freepik

4. Закаливание рассады

чтобы избежать вытягивания, нужно расставить стаканчики пошире во избежание контакта листовых пластин. И поступать так следует каждый раз по мере роста. Не используйте регуляторы роста при выращивании рассады - это непременно негативно отразится на развитии растений!

Все знают, что закаливание полезно для рассады, но многие пропускают этот этап, а зря! Закалённая рассада хорошо приживается и рано вступает в период плодоношения. За 10-12 дней до высадки томатов на постоянное место для закаливания постепенно понижают температуру до 14-16 градусов днём (можно приоткрыть фрамугу в комнате). А в последнюю неделю перед высадкой рассаду выносят на улицу или на холодный балкон - сначала на несколько часов, потом на полдня, на целый день. Не забывайте притенять растения, чтобы они не

получили солнечный ожог!

5. Свет

Рассада томатов склонна к вытягиванию. Для того чтобы стволик был крепким, междоузлия короткими, а рассада коренастой, очень важно иметь хорошее освещение. Если сеять семена в апреле и выращивать рассаду на южных или

западных окнах, то можно обойтись и без досветки. Но при выращивании рассады в марте или на северном окне использование фитосветильников обязательно! Важно обеспечить интенсивное освещение в течение 14-16 часов днём, а ночью - полную темноту. Если ночью в окна светят уличные фонари, растения будут неизбежно тянуться к источнику света.

Совет: без хорошего света днём и полной темноты ночью вырастить "коренастую"рассаду не получится! Помогут фитолампы и рулонные шторы с эффектом блэкаут.