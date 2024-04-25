26 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Немая комсомолка и скандалист Бендер: кто и почему переозвучивал героев знаменитых советских кинолент

Как совместить растения под одной тепличной крышей

Сейчас на многих участках можно увидеть теплицу. В нашем регионе без укрытия урожай не вырастить. Как совместить растения под одной крышей, чтобы все они комфортно себя чувствовали и хорошо плодоносили?

Теплица.
Теплица.
freepik.com/freepik

В идеале для каждой культуры нужна отдельная теплица. В таком случае можно соблюсти все требования по уходу за ней. Но не на каждом участке хватит места для нескольких добротных сооружений. Поэтому приходится прибегать к совмещённым посадкам.

Общие правила совмещённых посадок

Главный вопрос, которым задаётся дачник, заселяя теплицу: какие растения могут жить рядом, а какие - нет? И здесь надо учитывать многие факторы. Потребность в освещённости, влажности воздуха и почвы, совместные вредители, потребность в питательных веществах.

Логично предположить, что рядом с растениями, сильно истощающими почву, лучше посадить нетребовательные к её качеству культуры. Теневыносливые растения будут хорошо себя чувствовать рядом с высокими, которые будут их притенять. При этом не забывайте учитывать и конструкцию теплицы: она тоже диктует свои правила. Если свод у сооружения полукруглый, значит, самое высокое место в центре. Именно здесь и стоит сажать рослые и длинные растения. Хорошо, если, теплица имеет двери с обоих торцов. Тогда есть возможность при помощи элементарных загородок из полиэтилена или даже простых занавесок поделить теплицу на две части, в каждой из которых можно создать свой особенный микроклимат.

Выбираем соседей

Самые популярные культуры, выращиваемые в теплицах, - томаты и огурцы. Но именно для них требуются совершенно разные условия выращивания. Огурцам необходима высокая влажность. При недостатке воды они не будут развиваться, плоды вырастут мелкими и горькими. Томаты же, наоборот, от переизбытка влаги страдают грибковыми заболеваниями, а плоды трескаются и на вкус становятся водянистыми.

Что же делать? Во-первых, развести томаты и огурцы по разным углам теплицы. Помидоры посадить ближе к выходу, так как они нуждаются в свежем воздухе, а огурцы разместить подальше. Для надёжности можно между огурцами и томатами поставить перегородку. Можно создать также надёжную живую ширму, посадив рядом с томатами спаржевую фасоль. В теплице она растёт намного лучше, чем в открытом грунте. Четыре-пять кустов обеспечат семью полноценным урожаем. Перцы и баклажаны можно посадить рядом с помидорами. Они любят чуть больше влаги, но тоже нуждаются в притоке свежего воздуха. Не стоит сажать рядом сладкий и горький перец. Они переопылятся, и получится у вас сладкий перец с горчинкой, а горький совсем несъедобный.

Не забывайте, что главный враг теплиц - загущенные посадки! Оставляйте растениям достаточно места для роста и развития. А разные культуры постарайтесь посадить так, чтобы они не соприкасались листьями друг с другом.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость