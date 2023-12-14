Ретроградный Меркурий. Что происходит в этот период и почему его все боятся

Ретроградность — это движение планеты в обратном направлении.
По мнению астрологов, в этот период небесное тело может влиять на людей. Так, многим свойственно принимать неверные решения, ссориться и теряться во времени. Не остается в стороне и техника: в это время она чаще всего ломается и работает неправильно.
Но явление ретроградного Меркурия сейчас больше воспринимают как интернет-мем. На это время можно свалить все свои проблемы и уйти от ответственности.
Однако на самом деле назад планета двигаться не может. Это всего лишь оптическая иллюзия.
Ретроградность продлится почти три недели – с 13 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.
Желательно не начинать важные дела: подписывать договоры, совершать крупные покупки, вступать в отношения.
Астрологи говорят, что глобального действия на работу и обучения ретро-Меркурий не оказывает, поэтому можно смело продолжать начатое и совершенствоваться в своем деле.