29 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Зрелищный феномен: ближайшее Суперлуние грозит землетрясениями разрушительной силы

Уникальное астрономическое явление случится в ночь с 30 на 31 августа.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Луна подойдет очень близко к Земле на расстояние всего 357 181 км. Это событие будет сопровождаться Суперлунием — второй раз за месяц. Первое Суперлуние произошло 1 августа, напоминает mail.ru. Предстоящее Голубое Суперлуние будет самым крупным в 2023 году.

Зрелищный феномен опасен для Земли. Такое расстояние между Луной и Землей может привести к двум мощным гравитационным ударам. Именно они могут повлиять на геологическую стабильность планеты.

В этом случае возможны мощные подземные толчки или даже мегаземлетрясение.

Дело в том, что поверхность Земли состоит из литосферных плит. Они двигаются, сталкиваются и вызывают землетрясения. Гравитация Луны оказывает влияние на эти плиты и считается главным фактором их движения.

Ядро Земли

Ранее сообщалось, как влияет изменение скорости вращения Земли на жидкое ядро. Дело в том, что случайные изменения скорости вращения Земли влияют на крупномасштабные движения в ее жидком ядре. Такие изменения могут провоцировать тектоническую активность, а это — землетрясения.

Предвестники и провокаторы

Также ученые рассказали о предвестниках и провокаторах землетрясений.

Сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений. Этот метод базируется на совокупном анализе вариаций микросейсмических шумов в низком диапазоне частот и деформаций горных пород.

Сельдяной король

Между тем многие считают, что есть рыба, которую называют предвестником землетрясений. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков особей сельдяных королей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость