17 сентября
﻿
Жизнь

На замену ретроградному Меркурию пришел Юпитер. Что ждать от планеты и как не потерять деньги

К радости землян - ретроградный Меркурий временно перестал влиять на планету 15 сентября. Однако с 4 сентября по 31 декабря 2023 года на людей сильное воздействие оказывает ретроградный Юпитер. На что обратить внимание в течение четырех месяцев и как не растерять капитал - в материале altapress.ru.

Юпитер.
Юпитер.
unsplash.com

Что такое ретроградность?

Ретроградность у планет - явление довольно обычное. Например, наблюдая за Меркурием в его "опасный период" в телескоп, мы можем заметить, что он будет бы пятиться - вращается в другую сторону. Однако это не так. Просто Меркурий снижает темп относительно Земли.

Это явление последний раз наблюдали с 23 августа до 15 сентября 2023 года.

Самое четкое на сегодняшний день изображение Меркурия.
Самое четкое на сегодняшний день изображение Меркурия.
i.imgur.ru

Считается, что Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры. То есть за многие повседневные вещи.

Поэтому, когда он немного притормаживает, люди начинают вести себя иначе. Могут с легкость разругаться с близкими друзьями, опоздать на рейс, провалить экзамен.

Чем опасен ретроградный Юпитер?

Юпитер начал свое влияние параллельно Меркурию. Планета отвечает за статус и авторитет, духовное и материальное богатства.

Когда Юпитер замедляет ход, человек должен сосредоточиться на своих ценностях. Не транжирить деньги, не пускаться во все тяжкие.

Обязательно нужно быть аккуратным во время капиталовложений и реализации различных проектов.

Юпитер.
Юпитер.
unsplash.com

Что нельзя делать во время ретроградного Юпитера?

Как и с Меркурием, ссоры с близкими могут очень плохо закончится. Особенно это касается семейных конфликтов.

Менять место жительства не рекомендуется. Дальние поездки лучше исключить. Однако отпуск на море не повредит. Ретроградный Юпитер в этот раз лоялен к тем, кто хочет расслабиться на жарком побережье и не думать о заботах.

Юпитер.
Юпитер.
unsplash.com

Нужно с осторожностью подходить к свадьбе и зачатию детей до окончания ретроградного движения.

Что нужно делать в ретроградный Юпитер?

Чтобы жизнь шла как по маслу, в этот период нужно сосредоточиться на себе и своих мыслях.

Хорошо будет развить навыки, записаться на курсы, узнавать новое.

Юпитер поможет разобраться с документами. Например, оформить бумаги машину или бухгалтерский отчет будет гораздо легче.

И хотя заводить семью и детей в это время не рекомендуется, подготовиться к этому будет отличной идеей. Ретроградный Юпитер поможет выяснить, действительно ли вы этого хотите.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость