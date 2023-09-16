К радости землян - ретроградный Меркурий временно перестал влиять на планету 15 сентября. Однако с 4 сентября по 31 декабря 2023 года на людей сильное воздействие оказывает ретроградный Юпитер. На что обратить внимание в течение четырех месяцев и как не растерять капитал - в материале altapress.ru.

Что такое ретроградность?

Ретроградность у планет - явление довольно обычное. Например, наблюдая за Меркурием в его "опасный период" в телескоп, мы можем заметить, что он будет бы пятиться - вращается в другую сторону. Однако это не так. Просто Меркурий снижает темп относительно Земли.

Это явление последний раз наблюдали с 23 августа до 15 сентября 2023 года.

Самое четкое на сегодняшний день изображение Меркурия. i.imgur.ru

Считается, что Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры. То есть за многие повседневные вещи.

Поэтому, когда он немного притормаживает, люди начинают вести себя иначе. Могут с легкость разругаться с близкими друзьями, опоздать на рейс, провалить экзамен.

Чем опасен ретроградный Юпитер?

Юпитер начал свое влияние параллельно Меркурию. Планета отвечает за статус и авторитет, духовное и материальное богатства.

Когда Юпитер замедляет ход, человек должен сосредоточиться на своих ценностях. Не транжирить деньги, не пускаться во все тяжкие.

Обязательно нужно быть аккуратным во время капиталовложений и реализации различных проектов.

Юпитер. unsplash.com

Что нельзя делать во время ретроградного Юпитера?

Как и с Меркурием, ссоры с близкими могут очень плохо закончится. Особенно это касается семейных конфликтов.

Менять место жительства не рекомендуется. Дальние поездки лучше исключить. Однако отпуск на море не повредит. Ретроградный Юпитер в этот раз лоялен к тем, кто хочет расслабиться на жарком побережье и не думать о заботах.

Юпитер. unsplash.com

Нужно с осторожностью подходить к свадьбе и зачатию детей до окончания ретроградного движения.

Что нужно делать в ретроградный Юпитер?

Чтобы жизнь шла как по маслу, в этот период нужно сосредоточиться на себе и своих мыслях.

Хорошо будет развить навыки, записаться на курсы, узнавать новое.

Юпитер поможет разобраться с документами. Например, оформить бумаги машину или бухгалтерский отчет будет гораздо легче.

И хотя заводить семью и детей в это время не рекомендуется, подготовиться к этому будет отличной идеей. Ретроградный Юпитер поможет выяснить, действительно ли вы этого хотите.