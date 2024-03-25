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Жизнь

Потепление, но ветрено. Какая погода будет в Алтайском крае 25 марта

Днем ожидается потепление до 12 градусов тепла. О погоде в Алтайском крае рассказали синоптики.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составила -1,-6 гр. Без осадков, на дороге местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем стоит ожидать потепления, местами 12 гр. тепла, температура в целом составит +2,+7 гр.

Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в краевой столице температура была от -3 до -5 градусов.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле температура составит 3-5 градусов тепла.

Тепло сопровождается осадками в виде небольшого мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

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