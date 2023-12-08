10 декабря
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Жизнь

После подводного извержения вулкана стал расти новый остров у японского побережья

Новый остров у берегов Японии становится больше.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Он возник из-за подводного извержения вулкана в октябре.

Спутники зафиксировали рост острова. А его вулканическая активность продолжается, указывает Газета.Ru.

Длина острова составляет порядка 100 метров.

Между тем озеро исчезло в Геленджике. Это произошло из-за стихийной свалки, а затем — резкое обмеление водоема.

Теперь озеро представляет собой ручей. Более того, рядом с бывшим озером-свалкой находятся фермерские хозяйства. Анализ проб воды показал значительное превышение опасных вредных веществ. Специалисты уверены — это может негативно сказаться на здоровье граждан, проживающих в Геленджике.

Председатель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении природоохранного законодательства

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