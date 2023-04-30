2 мая
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Жизнь

Подсчитано, во сколько раз чаще стали кататься на электросамокатах россияне

Банк «Русский стандарт» провел исследование и выяснил, во сколько раз чаще стали кататься на электросамокатах россияне.

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

Выяснилось, что по сравнению с прошлой весной арендовать электросамокаты стали в восемь раз чаще, пишет РИА Новости.

Чеки стали меньше — средняя сумма такого платежа этой весной составляет 109 рублей. Годом ранее средний чек составлял 149 рублей.

Между тем каждый второй россиянин хочет ограничений для самокатчиков.

Выяснилось, что больше всего граждан беспокоит скорость самокатов. Часть опрошенных предлагает и вовсе запретить их движение по пешеходным зонам и тротуарам.

Кроме того, респонденты выступают за возрастной ценз 18+ и за обучение управлению с выдачей соответствующего удостоверения.

Все эти меры должны помочь обезопасить пешеходов, считают опрошенные.

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