Ощутимое похолодание настигло Алтайский край 20 марта

Температуры ночью была от -4 до +1, местами по северу от -10 до -5 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, местами метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура днем также будет от -4 до +1 градуса, по югу местами до +6 градусов.

Кстати, сегодня — весеннее равноденствие. День и ночь сравняются по длительности, а светать после этого начнет раньше. Почитайте, какие традиции есть на Весенний Солнцеворот.

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