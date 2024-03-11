Оголенные соски назвали главным модным трендом

Прозрачная одежда, через которую видно женские соски является главным трендом в текущем сезоне. Об этом сообщает Glamour .

На прошедших Неделях моды модели часто выходили с голой грудью.

Такой прием использовали модельеры известных брендов: Chloé, Saint Laurent, Acne Studios, Casablanca и других марок.

При этом с обнаженной грудью вышла в свет актриса Оливия Уайлд. Она была в прозрачном боди на лямках. А модель Эльза Хоск надела топ в горошек с глубоким V-образным декольте.

Ранее стало известно, колготки какого цвета стали модными в 2024 году.

Оказалось, что тренд сезона — красные колготки.

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