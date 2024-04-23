Об идеальных дровах для шашлыка рассказал шеф-повар

Дубовые и березовые дрова лучше всего подходят для шашлыков.
Такие дрова дают больше всего жара и дольше сохраняют стабильную температуру, указывает Lenta.ru.
А уголь должен быть крупным — в противном случае разжечь огонь будет сложнее. Причина — в мангал не будет поступать кислород.
Между тем россиян предупредили о крупном штрафе за разведение огня на даче. За разведение открытого огня на загородном участке россиянам грозит штраф до 50 тыс. рублей. Это когда костер стал причиной пожара и повредил имущество.
А за разведение костра нарушителя могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение от 10 до 20 тысяч рублей.
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