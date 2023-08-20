Как просто удалить пятна от вина и шашлыка с одежды, рассказал эксперт

Чтобы вывести пятно от красного вина, залейте его белым вином, а сверху посыпьте пищевой содой. Оставьте на 2-3 часа и застирайте.

Если вы вдруг пролили вино себе на одежду, то нужно просто обработать поверхность лаком для волос. Оставить все это на пару минут, а потом промокнуть влажной тряпкой. Эти действия необходимо сделать несколько раз, а потом постирать вещь в стиральной машине.

Чтобы вывести масляное или жирное пятно с хлопковой одежды, нужно пропитать участок стиральным порошком. Однако, приготовить пасту из стирального порошка и воды будет лучшим решением. Эксперт советует нанести ее на одежду и подождать несколько минут. Потом вещь нужно погрузить в стиральную машину, сообщает Lenta.ru.

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