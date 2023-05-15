16 мая
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Происшествия

Ребенок в Сибири заразился опасным паразитом, когда ел шашлык

В Красноярском крае 7-летний ребенок поел шашлык и заразился опасным паразитарным заболеванием - трихинеллезом. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в Telegram-канале.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

Первый случай заболевания трихинеллезом за последние три года зарегистрировали в Бирилюсском районе. Паразитарное заболевание обнаружили у 7-летнего ребенка.

Родители рассказали, что накануне ребенок ел шашлык из свинины, через который и произошло заражение. Мясо было куплено на стихийном рынке у неизвестного продавца. Есть вероятность, что продукт не проходил ветеринарно-санитарную экспертизу.

В последний раз в Красноярском крае заболевание обнаружили три года назад у жителя Богучанского района - он съел мясо диких животных.

"Трихинелез — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведенных для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы", - сообщают в Роспотребнадзоре.

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