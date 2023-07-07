О высокой пожароопасности предупредили жителей Алтайского края

Высокую пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 8 по 10 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В Алтайском крае в период с 8 по 10 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс), в Славгороде сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Ранее на Алтае придумали ракету, которая может разгонять градовые облака и тушить пожары.

Недавно в алтайском крае в Егорьевском районе бушевал лесной пожар.

С огнем боролись 306 человек и 116 единиц техники. 23 июня на помощь прибыли специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты Мансийской авиабазы. Они прорабатывали кромку пожара на наиболее опасных участках.

Также самолет-амфибия БЕ-200ЧС помогал в тушении пожара и сбрасывал воду в очаг возгорания.