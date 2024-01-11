Гурман из Барнаула украл из супермаркета 12 видов сыра

Барнаулец признал вину.
Ему назначили наказание в виде обязательных работ.
Ранее сообщалось, что шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе.
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Барнаулец тайно похитил с витрины магазина 12 видов сыра. Об этом сообщает пресс-служба судов.
Барнаулец признал вину.
Ему назначили наказание в виде обязательных работ.
Ранее сообщалось, что шумная вечеринка обернулась кражей в алтайском городе.
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