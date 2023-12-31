Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Новым годом

В уходящем 2023 году Алтайский край вместе со всей страной продолжал жить под знаком специальной военной операции, отметил Томенко. И поблагодарил земляков за патриотизм, самоотдачу и веру в свою страну.
По словам губернатора, в сегодняшней непростой обстановке удалось сохранить стабильность работы ключевых отраслей экономики, пишет altairegion22.ru.
Отличные результаты демонстрируют специалисты аграрной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Создаются комфортные условия для жизни, улучшается инфраструктура, строятся дороги, обновляется транспорт. Более современные возможности появляются в образовании, медицине и культуре.
Край все громче заявляет о себе как о туристическом центре.
Губернатор поблагодарил жителей за самоотверженный труд в течение 2023 года, за преданность своему делу, за верность долгу, за ответственность и неравнодушие.
И пожелал счастья, мира и любви
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