Гнали скот и сдавали кинотеатр сектантам. Как в Барнауле появилась Гоньбинка, чем она интересна и почему Гоньба тут ни при чем

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Гоньбинка находится в Железнодорожном районе Барнаула и ограничивается улицами Антона Петрова, Путейской, Пивоварской, Рыбзаводским проездом, улицами Минской, Советской Армии и Матросова. Сейчас Рыбзаводский проезд и улица Минская не входят в микрорайон.
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Такое название микрорайон получил потому, что именно здесь барнаульцы до середины XX века выгоняли скот на пастбища.
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В послевоенные годы территорию выделили под индивидуальную малоэтажную застройку. Крупные предприятия возводили здесь для своих работников двухэтажные «поточные» здания.
- В 1963 году в Гоньбинке построили кинотеатр «Заря». В 90-е он выживал как мог и сдавал помещения в аренду. Например, в то время «Заря» была известна как место собраний секты «Свидетели Иеговы»* (*Признана в РФ экстремистской). К нулевым денег на капитальный ремонт «Зари» найти так и не удалось, поэтому в 2006 году здание снесли, а на его месте возвели шестиэтажный жилой дом.
- Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия появился в Гоньбинке в 1958 году. Уже в 1980-х зона его научного влияния распространилась на республики Средней Азии, некоторые регионы Западной Украины, Молдавии и Прибалтики. Сейчас это Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий.
- Село Гоньба относится к Ленинскому району, а микрорайон Гоньбинка — к Железнодорожному.
Гоньба — село в составе Научногородской поселковой администрации, которая подчинена Ленинскому району Барнаула. Образовано в 1748 году.
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В Гоньбинке находится Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Это закрытое учреждение МВД, куда попадают подростки, совершившие преступления. Дети там содержатся в очень строгих условиях.
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Также в микрорайоне располагаются Гоньбинские бани, трамвайное депо №1, детско-юношеская спортивная школа №6.