22 июня
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Жизнь

Дочь скандально известной балерины позвала на выпускной бал мачеху

Сложилась скандальная ситуация с выпускным балом дочери известной балерины Анастасии Волочковой.

Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
t.me/volochkova_anastasiya

Ариадна пригласила на выпускной своего папу Игоря Вдовина и его супругу Елену Николаеву, пишет Super. Родная мать — Анастасия — вообще не оказалась в числе приглашенных.

Балерина закатила скандал и потребовала у руководства лицея другое распределение билетов.

Представитель учебного заведения заверила — можно написать заявление на получение дополнительного билета. Этим вопросом займется специальная комиссия, указывает Газета.Ru. При этом именно сама выпускница не пригласила мать на бал.

Ранее Волочкова заявила, что бросила пить. Также психиатр заявил, что у Волочковой "отрицание реальности". Это отрицание реальности, бегство от жизни, удовольствие важнее, чем работа. По словам специалиста, у Волочковой «длительный женский алкоголизм». Психиатр назвал балерину «капризной маленькой девочкой».

Между тем Джигурда решил войти в гарем «богини» Волочковой. По его словам, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери.

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