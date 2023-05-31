3 июня
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Шоу-бизнес

Продюссер Волочковой рассказал, чем она зарабатывает на жизнь

Продюссер Анастасии Волочковой Евгений Морозов раскрыл, как российская балерина зарабатывает миллионы, сообщает "Лайф".

Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
t.me/volochkova_anastasiya

Сейчас имущество Волочковой оценивают в 244 млн рублей. У нее есть много недвижимости в разных городах, а сама артистка тратит на их содержание менее миллиона рублей в месяц.

По словам продюссера, балерина выживает лишь за счет других людей. Она привлекает спонсоров из регионов, потому что они "охотнее раздают миллионы".

Морозов отметил, что богатые мужчины 50-60 лет готовы потратить на спектакли Анастасии от 10 млн рублей в обмен на ужин с балериной.

Ранее обнаженная Волочкова на откровенной фотографии прикрыла интимные места своим котом.

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