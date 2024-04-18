Что за популярный миф об употреблении фруктов развеял врач

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова развеяла миф об употреблении фруктов натощак. Об этом сообщает Sputnik .

Отмечается, что здоровый человек может употреблять фрукты в любой момент: натощак, перед и после еды.

Однако все же есть исключения, например, ананас. Они могут раздражать слизистую желудка. При этом в данном фрукте много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи.

Людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника стоит исключить фрукты из своего рациона. При таких заболеваниях нужна диета.

Если у человека повышенная кислотность, то натощак можно есть бананы. Они содержат крахмал и могут гасить неприятные проявления.

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