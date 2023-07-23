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Жизнь

Чтение мыслей в городском саду. Как Барнаул стоял на ушах из-за приезда Вольфа Мессинга

В июле 1942 года барнаульцы были взволнованы: в город с гастролями приехал знаменитый «маг и экстрасенс» Вольф Мессинг. Рассказываем, как он оказался в Алтайском крае, где остановился и как заработал на самолеты для армии.

Мессинг.
Мессинг.
wikimedia.org
  • Первые концерты в Барнауле Вольф Мессинг дал 4 и 5 июля 1942-го в саду Меланжевого комбината. В объявлениях говорилось, что он покажет «ряд сложных опытов и экспериментов по отгадыванию и передачи мысли». Мысли артист вряд ли читал, но точно хорошо знал психологию человека.
  • Также Мессинг выступил в Барнауле 6 июля — в здании нынешней филармонии, и 11 и 12 июля — в городском саду. Билет на концерт стоил чуть больше рубля.
  • Остановился Вольф Мессинг в гостинице «Алтай» — ее как раз построили незадолго до его приезда. В интерьерах гостиницы и сейчас можно увидеть фотографии Мессинга в рамках.
Гостиница &quot;Алтай&quot;.
Гостиница "Алтай".
"Барнаул. Юбилейные даты", vk.com/public71335292
  • Незадолго до приезда в Барнаул менталист был с гастролями в Новосибирске. По Москве тогда ходили слухи, что в Сибирь Мессинг отправился для работы в «засекреченной разведшколе».
  • Не знаем, что там насчет «разведшколы», но в Новосибирске Мессинг встретил будущую супругу Аиду Рапопорт.
  • Гастролируя по СССР, Вольф Мессинг заработал на два реактивных самолета для армии. Каждый стоил примерно по 1 млн рублей. Правда, «подарил» он их по настойчивому требованию.
  • На сберегательной книжке Мессинга незадолго до конца жизни имелся почти миллион рублей, но он им не воспользовался.
  • Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года в польско-еврейском поселке Гура-Кальвария, который на тот момент входил в состав Российской империи, а умер 8 ноября 1974 года в Москве.
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