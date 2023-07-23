Чтение мыслей в городском саду. Как Барнаул стоял на ушах из-за приезда Вольфа Мессинга

- Первые концерты в Барнауле Вольф Мессинг дал 4 и 5 июля 1942-го в саду Меланжевого комбината. В объявлениях говорилось, что он покажет «ряд сложных опытов и экспериментов по отгадыванию и передачи мысли». Мысли артист вряд ли читал, но точно хорошо знал психологию человека.
- Также Мессинг выступил в Барнауле 6 июля — в здании нынешней филармонии, и 11 и 12 июля — в городском саду. Билет на концерт стоил чуть больше рубля.
- Остановился Вольф Мессинг в гостинице «Алтай» — ее как раз построили незадолго до его приезда. В интерьерах гостиницы и сейчас можно увидеть фотографии Мессинга в рамках.
Гостиница "Алтай".
"Барнаул. Юбилейные даты", vk.com/public71335292
- Незадолго до приезда в Барнаул менталист был с гастролями в Новосибирске. По Москве тогда ходили слухи, что в Сибирь Мессинг отправился для работы в «засекреченной разведшколе».
- Не знаем, что там насчет «разведшколы», но в Новосибирске Мессинг встретил будущую супругу Аиду Рапопорт.
- Гастролируя по СССР, Вольф Мессинг заработал на два реактивных самолета для армии. Каждый стоил примерно по 1 млн рублей. Правда, «подарил» он их по настойчивому требованию.
- На сберегательной книжке Мессинга незадолго до конца жизни имелся почти миллион рублей, но он им не воспользовался.
- Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года в польско-еврейском поселке Гура-Кальвария, который на тот момент входил в состав Российской империи, а умер 8 ноября 1974 года в Москве.